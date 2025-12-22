Paolo Pandolfo, vicedirettore di Interporto Padova spa, nuovo vicepresidente di Assologistica

Paolo Pandolfo vicedirettore di Interporto Padova spa è stato eletto mattina a Milano nel corso dell’Assemblea generale di Assologistica, vicepresidente nazionale

Paolo Pandolfo vicedirettore di Interporto Padova spa è stato eletto mattina a Milano nel corso dell’Assemblea generale di Assologistica, vicepresidente nazionale. L’assemblea ha rinnovato il direttivo dell’associazione a Umberto Ruggerone che ha guidato l’associazione che rappresenta le imprese della logistica negli ultimi due mandati succede Paolo Guidi. Il nuovo presidente, attualmente Amministratore Delegato di CMA CGM Italy, è un manager con oltre vent’anni di esperienza nella supply chain e nella logistica, maturata in aziende leader del settore e in contesti nazionali e internazionali.

Ad affiancarlo oltre a Paolo Pandolfo che rappresenta il mondo degli interporti sono stati chiamati: Sabrina De Filippis Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Logistix;

Riccardo Fuochi, imprenditore della logistica con oltre 30 anni di esperienza. AD di Logwin srl è presidente di Swiss Logistics Center SA (Chiasso,CH) e presidente dell’Associazione Italia-Hong Kong e del Propeller Club Port of Milan. Esperto di logistica internazionale e mercati globali;

Agostino Gallozzi, Presidente e CEO del Gallozzi Group, fondato nel 1952. Guida il Gruppo che opera in logistica internazionale, shipping, trasporti e gestisce il Salerno Container Terminal. Esperto di terminal portuali e logistica marittima;

Umberto Ruggerone, Direttore generale di Malpensa Intermodale e Malpensa Distripark (Società Gruppo FNM), Presidente di Assologistica (2021-2025);

Renzo Sartori, Presidente di Number1 Logistics Group, leader italiano nella logistica per il settore alimentare, Consigliere ANITA e Presidente dell’Associazione Next ETS.

Il vicepresidente Paolo Pandolfo ha sottolineato: “Ringrazio innanzitutto per la fiducia che l’assemblea di Assologistica mi ha manifestato con questo incarico. Assieme a Paolo Guidi e agli altri vicepresidenti, tutti grandissimi esperti di logistica daremo il massimo per fare in modo che questo settore, fondamentale per l’economia e quindi per il futuro del nostro paese possa esprimersi al meglio. Ho in mente quattro temi sui quali lavorare naturalmente assieme a tutto il Consiglio: mantenere alta l’attenzione anche delle istituzioni sul mondo dei terminal terrestri e non solo, seguire attentamente il comparto dell’immobiliare logistico, anche in termini di pianificazione territoriale e affrontare la questione, davvero importante della logistica urbana sostenibile. C’è quindi tanto da fare, e come Associazione non ci tireremo certo indietro nel rappresentare gli interessi di tutte le imprese del settore dalle più grandi alle più piccole”.