Oroscopo di oggi, lunedì 22 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, lunedì 22 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Affari interessanti da portare a compimento, puntando sulla disponibilità di un interlocutore che ci ha presi a benvolere. Qualche screzio in casa. Con i colleghi stiamo attraversando una fase di cooperazione e di stima reciproca: i risultati se ne giovano.
Toro
La Luna è scontrosa nel cielo dello Scorpione per il terzo giorno di fila: gli impegni si moltiplicano, mentre sembra dimezzarsi la forza di volontà. Una delusione amorosa accentua quel velo di sospetto latente nel rapporto a due: occhio a non esagerare.
Gemelli
Giornata dai contorni lineari: alterniamo il dovere a momenti di svago. Se ci troviamo in viaggio, apriamo gli occhi e cogliamo la bellezza dei luoghi. Se agiamo nel settore del commercio, abbiamo il nostro bel daffare tra clienti esigenti e scadenze pressanti.
Cancro
Il bel trigono della Luna a Giove nel nostro cielo ci prospetta numerose sollecitazioni, che siamo in grado di gestire con la nostra consueta calma. Custodiamo gelosamente i sentimenti più intimi, per paura di essere nuovamente delusi dal prossimo.
Leone
La Luna nel segno dello Scorpione incide marcatamente sull’umore: isoliamoci dalle negatività esterne e non cadiamo nelle provocazioni. Il risentimento preme per venire a galla, ma troppo facilmente si trasforma in polemica fine a se stessa.
Vergine
Un mercoledì decisamente generoso, che regala più di quanto pretende. Concediamoci un dono materiale, in virtù della buona condizione finanziaria. Vorremmo mettere la testa a riposo e la casa in ordine, ma ci sono questioni più divertenti da seguire.
Bilancia
Atmosfera piuttosto scialba su tutti i fronti. Al lavoro ci mimetizziamo con la tappezzeria, mentre in casa deleghiamo ad altri i nostri compiti. Ci sentiamo fortunati nell’essere circondati da persone che ci vogliono bene e che ci trattano con i guanti.
Scorpione
Con il trigono della Luna a Giove in Cancro, ci troviamo investiti da pensieri luminosi e voglia di guardare lontano, oltre la quotidianità. La nostra prontezza di spirito e l’adattabilità a ogni situazione sono doti molto apprezzate dai colleghi.
Sagittario
Mostriamo un motivato disappunto verso chi, insensibile alle esigenze altrui, abusa del potere ricevuto per il raggiungimento dei propri scopi. Grazie alla mediazione degli amici, un periodo di crisi nella relazione si allontana senza strascichi.
Capricorno
La sindrome da crocerossine ci spinge ad accollarci impegni gravosi, anche quando questi superano le nostre forze. Proviamo a chiedere aiuto. Per questa volta, lasciamoci guidare dagli altri nell’organizzazione di un’uscita, senza polemizzare.
Acquario
Se a causa della Luna in Scorpione ci sentiamo nervosi, veicoliamo l’eccesso di energia nella creatività e nell’arte: il risultato ci sorprenderà. Troppa gente ci ruota intorno, fra parenti e amici, a volte avremmo bisogno solo di un po’ di solitudine.
Pesci
Il filo conduttore odierno rimane il lavoro, ma con risvolti soddisfacenti legati al trigono della Luna. Un’idea viene attenzionata ai piani alti. Permettiamo al nostro estro di manifestarsi, anche in situazioni semplici come una serata fra amici.