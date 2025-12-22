MSC Cruises annuncia un importante nuovo ordine per quattro navi da crociera di ultima generazione più due unità aggiuntive presso il cantiere MEYER WERFT a Papenburg

MSC Cruises annuncia un importante nuovo ordine per quattro navi da crociera di ultima generazione più due unità aggiuntive presso il cantiere MEYER WERFT a Papenburg, segnando l’inizio della sua nuova piattaforma “New Frontier” – una nuova classe di navi. L’ordine assicurerà la completa capacità del cantiere per il prossimo decennio. Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo di MSC Cruises, dichiara:

“Il solido percorso, l’elevata competenza e la prestigiosa storia di MEYER WERFT lo rendono un punto di riferimento della cantieristica navale europea. Insieme, creeremo navi che ridefiniscono l’esperienza crocieristica preservando al contempo l’eccellenza costruttiva che pone la Germania in prima linea nell’ingegneria navale. La classe “New Frontier” ci permetterà di disegnare itinerari nuovi ed esclusivi, offrire ai nostri ospiti esperienze eccezionali e integrare tecnologie ambientali di ultima generazione che contribuiranno al raggiungimento del nostro impegno verso la neutralità climatica entro il 2050.”

Con una capacità massima di 5.400 passeggeri e circa 180.000 tonnellate di stazza lorda, le unità “New Frontier” saranno consegnate a cadenza annuale a partire dal 2030. Questo ordine rappresenta una spinta decisiva per l’economia regionale. Assicura migliaia di posti di lavoro in Germania, in particolare in Bassa Sassonia e a Papenburg, dove MEYER WERFT è un datore di lavoro di riferimento e un pilastro occupazionale, sostenendo, inoltre, anche l’attività della sua vasta rete di fornitori. Più di 3.200 persone sono direttamente assunte da MEYER WERFT, con più di 20.000 posti a livello regionale legati alle attività dell’azienda.