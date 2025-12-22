“Jet lag” è il secondo singolo degli Odd Socks

Disponibile il 17 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in radio “Jet Lag”, secondo singolo degli Odd Socks, band di base a Roma

Disponibile il 17 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in radio “Jet Lag”, secondo singolo degli Odd Socks, band di base a Roma. Il brano racconta quella ritualità che torna sempre uguale, quella ciclicità che ci segue ovunque, qualunque sia la distanza dall’equatore, che siamo su un treno o in un aeroporto, in una stanza d’hotel o in una casa che non si sente più propria. “Jet Lag”porta l’energia e il rumore dell’alternative rock, spinta da chitarre ruvide e dirette che “tagliano la faccia”, senza alcun preavviso, lo stesso equilibrio tra immagini precise e una melodia che resta addosso subito.

ASCOLTA IL BRANO: https://song.link/Jet_Lag

“Jet Lag nasce tra voli che si incrociano e città che cambiano nomi, odori e sapori: da Tokyo a Varsavia, da Osaka fino al ritorno a Roma. È un grido, un colpo, un graffio e una preghiera: il modo in cui certi amori ti uccidono e allo stesso tempo ti tengono vivo, appeso, sospeso. Entra in testa e non se ne va, come una presenza ostinata, un fantasma che resiste al tempo, ai fusi orari e a tutto ciò che si prova a lasciarsi alle spalle”. – Odd Socks.