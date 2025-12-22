Il film “Love Again” con Céline Dion stasera su Rai 1: la trama

Da un romanzo di successo, un film intenso e appassionato, che è anche l’esordio come attrice di Céline Dion: lunedì 22 dicembre, alle 21.30, in prima visione su Rai 1 c’è “Love Again”

Mira è un'illustratrice di libri per bambini che ha da poco perso il fidanzato, morto in un incidente.

La ragazza non riesce però a smettere di mandargli messaggi, senza sapere che il suo numero di telefono è stato poco dopo assegnato a Rob, un giornalista incaricato di scrivere la biografia di Céline Dion. L’uomo resta colpito dalle frasi di Mira, e comincia a confidarsi con la cantante. Colonna sonora de luxe: oltre a recitare, la cantante ha inciso per “Love Again” moltissime canzoni. Nel cast, anche Priyanka Chopra e Sam Heughan.