Il film “Firestarter” stasera su Rai 4: ecco la trama

Una nuova versione del celebre romanzo di Stephen King “L’incendiaria”, già portato sul grande schermo nel 1984 dal cult con Drew Barrymore “Fenomeni paranormali incontrollabili”: lunedì 22 dicembre alle 21.20 Rai 4 presenta in prima visione “Firestarter”. La storia segue Charlie, una bambina dotata della capacità pirocinetica di creare e controllare il fuoco con la mente.

Braccata da una misteriosa agenzia governativa intenzionata a sfruttare i suoi poteri, Charlie fugge insieme al padre, mentre le sue abilità diventano sempre più difficili da contenere. “Firestarter” affronta il tema del potere come maledizione e dono, costruendo un racconto di crescita, rabbia e autodifesa in cui il fuoco rappresenta tanto la distruzione quanto l’unica via di libertà. Quello diretto da Keith Thomas (già autore dell’horror “The Vigil”) e interpretato da Zac Efron e Ryan Kiera Armstrong, è un thriller soprannaturale che unisce dramma familiare e paranormale in una tensione crescente.