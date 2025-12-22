Il film “Firestarter” stasera su Rai 4: ecco la trama


Una nuova versione del celebre romanzo di Stephen King “L’incendiaria”: lunedì 22 dicembre alle 21.20 Rai 4 presenta in prima visione “Firestarter”

firestarter film

Una nuova versione del celebre romanzo di Stephen King “L’incendiaria”, già portato sul grande schermo nel 1984 dal cult con Drew Barrymore “Fenomeni paranormali incontrollabili”: lunedì 22 dicembre alle 21.20 Rai 4 presenta in prima visione “Firestarter”. La storia segue Charlie, una bambina dotata della capacità pirocinetica di creare e controllare il fuoco con la mente.
Braccata da una misteriosa agenzia governativa intenzionata a sfruttare i suoi poteri, Charlie fugge insieme al padre, mentre le sue abilità diventano sempre più difficili da contenere. “Firestarter” affronta il tema del potere come maledizione e dono, costruendo un racconto di crescita, rabbia e autodifesa in cui il fuoco rappresenta tanto la distruzione quanto l’unica via di libertà. Quello diretto da Keith Thomas (già autore dell’horror “The Vigil”) e interpretato da Zac Efron e Ryan Kiera Armstrong, è un thriller soprannaturale che unisce dramma familiare e paranormale in una tensione crescente.