Global Marine Group è pronta ad acquisire la “Normand Clipper”

Global Marine Group è pronta ad acquisire la nave di supporto alla costruzione (CSV) “Normand Clipper” da Solstad Maritime ASA dopo che l’attuale noleggiatore della nave ha esercitato la sua opzione di acquisto: secondo Solstad, la nave costruita nel 2001 supporta le operazioni di posa cavi del Global Marine Group in tutto il mondo dal 2020. La consegna al nuovo proprietario è prevista per il 1° giugno 2026, al termine dell’attuale periodo contrattuale. Solstad ha affermato che prevede di realizzare un guadagno di circa 10 milioni di dollari, che si rifletterà nei suoi conti del secondo trimestre del 2026, ma non ha rivelato il prezzo di vendita. La “Normand Clipper” è una nave posacavi e riparazione costruita nel 2001, con una capacità di oltre 5.000 tonnellate di cavi, fino a 96 ripetitori e un aratro sottomarino di 3,0 m; ha inoltre una stazza lorda di 11.629 t e una lunghezza fuori tutto di 127,5 m.