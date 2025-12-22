Emanuele Grimaldi membro onorario dell’Ordine Nazionale di Malta

Nel giorno della Festa della Repubblica di Malta, l’AD del Gruppo Grimaldi, Emanuele Grimaldi, è stato nominato membro onorario dell’Ordine Nazionale al Merito di Malta

L’AD del Gruppo Grimaldi, Emanuele Grimaldi, è stato nominato membro onorario dell’Ordine Nazionale al Merito di Malta. La cerimonia di investitura si è svolta nella Sala del Gran Consiglio presso il Palazzo Presidenziale di La Valletta.

L’Ordine Nazionale al Merito rende omaggio a personalità che si distinguono in diversi ambiti di attività. Emanuele Grimaldi rappresenta un esempio emblematico di tale profilo. In qualità di Amministratore Delegato del Gruppo Grimaldi – e, dal 2022, anche con la carica di Presidente della International Chamber of Shipping (ICS) – ha sempre operato con instancabile impegno e grande dedizione per lo sviluppo del trasporto marittimo da e verso Malta, a sostegno dell’economia nazionale.

Questo impegno si è manifestato anche attraverso i suoi ruoli di leadership a livello istituzionale, tra cui la presidenza dell’European Community Shipowners’ Associations (2001-2003) e di Confitarma (2013-2017). A ulteriore testimonianza del suo coinvolgimento nel settore marittimo maltese, Emanuele Grimaldi è tra i fondatori della Malta International Shipowners’ Association (MISA), di cui ricopre la carica di Vicepresidente fin dalla sua costituzione. L’importanza di tale contributo è confermata dal rilievo del registro navale maltese, che oggi si colloca al primo posto in Europa per numero di navi.

“Sono profondamente onorato di ricevere questo riconoscimento – ha dichiarato Emanuele Grimaldi – Malta occupa un posto speciale nella storia e nel futuro del Gruppo Grimaldi: un Paese che non è soltanto un hub marittimo strategico nel cuore del Mediterraneo, ma anche un partner di lunga data nel nostro percorso di crescita, innovazione e sostenibilità. Ringrazio S.E. la Presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, l’Onorevole Primo Ministro, Dr. Robert Abela, e l’intero Governo maltese per aver riconosciuto l’importanza del settore dello shipping e dei porti, nonché il suo ruolo cruciale nei piani di ripresa nazionale. I nostri porti, le nostre navi, i nostri lavoratori non si sono mai fermati, dimostrando quanto il commercio sia essenziale per affrontare periodi di enorme difficoltà e incertezza. Un sentito ringraziamento va anche all’intera comunità portuale maltese per il contributo inestimabile dei suoi lavoratori che, insieme ai nostri marittimi, si sono distinti nell’affrontare sfide senza precedenti”.

La presenza del Gruppo Grimaldi a Malta comprende una vasta gamma di servizi, tra cui Malta Motorways of the Seas Ltd – società controllata con sede a La Valletta presieduta proprio da Emanuele Grimaldi – per la proprietà navale; Malta Shipbrokers International Ltd per il brokeraggio navale; e Grimaldi Marine Partners Ltd per la gestione degli equipaggi. Le operazioni del Gruppo sono supportate dai consolidati agenti portuali e commerciali locali, Sullivan Maritime Ltd.

Dodici navi del Gruppo — tutte quelle di proprietà di Malta Motorways of the Seas, ed alcune di quelle operate da Atlantic Container Line, altra società del Gruppo Grimaldi — battono orgogliosamente bandiera maltese. Inoltre, dal 2006 Malta Motorways of the Seas collabora con MCAST – Maritime Institute, sostenendo i cadetti maltesi nel loro percorso di formazione come ufficiali, attraverso imbarchi sia sulle proprie navi sia su altre unità della flotta del Gruppo Grimaldi.

Photo Credit – DOI – Omar Camilleri