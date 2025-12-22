“Cuore di tenebra” nel Far West con “Rio conchos” su Rai Movie: la trama

Un western che confina col cinema d’autore: è “Rio Conchos”, in onda lunedì 22 dicembre alle 21.10 su Rai Movie. Ai confini col Messico, nel 1867, un ex ufficiale sudista ha intenzione di scatenare una nuova Guerra civile americana e s’impadronisce di duemila fucili di concezione modernissima, che vorrebbe cedere agli Apache. Il capitano Haven e il sergente Franklyn sono incaricati di fermarlo.

A loro si uniscono un ex combattente sudista e un bandito messicano. Un quartetto composito che ha contribuito alla genesi del western all’italiana, che nasceva proprio in quegli anni. Gordon Douglas, bravo artigiano del genere, mette mano a un copione che s’ispira al romanzo di Conrad, “Cuore di tenebra”, cioè lo stesso libro dal quale anni dopo Coppola avrebbe liberamente tratto il suo capolavoro, “Apocalypse Now”. Nel cast, Richard Boone, Stuart Whitman, Anthony Franciosa.