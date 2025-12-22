CEVA Logistics ha firmato un accordo per acquisire il 100% di Fagioli Holding SpA e delle sue affiliate, note come Fagioli Group, soggetto alle approvazioni normative

CEVA Logistics ha firmato un accordo per acquisire il 100% di Fagioli Holding SpA e delle sue affiliate, note come Fagioli Group, soggetto alle approvazioni normative. L’operazione mira ad ampliare le capacità di CEVA nel settore dei carichi pesanti e dei project cargo e a consentirle di coprire l’intera catena del valore della logistica del progetto, dallo sviluppo iniziale alla consegna finale. Nel 2024, il Gruppo Fagioli ha generato un fatturato di 216 milioni di euro.

La struttura del venditore include la società di private equity QuattroR come azionista di maggioranza, mentre le restanti azioni sono detenute dalla famiglia dello storico presidente Alessandro Fagioli. CEVA ha affermato che l’acquisizione aggiungerà circa 450 dipendenti al Gruppo Fagioli, inclusi oltre 40 ingegneri specializzati. Si prevede che le competenze ingegneristiche, le risorse di Fagioli per il sollevamento di carichi pesanti e l’esperienza in trasporti complessi, sollevamenti e installazioni completeranno le attuali attività logistiche di progetto di CEVA, in particolare in Europa, Asia-Pacifico e Nord America.

Il Gruppo Fagioli gestisce una flotta di attrezzature di proprietà e in leasing, tra cui gru cingolate e a portale, sistemi a torre, martinetti a trefolo, trasportatori modulari semoventi, chiatte e pompe di zavorramento, che CEVA prevede di integrare nella sua offerta di logistica di progetto. CEVA ha affermato che le capacità di Fagioli supporteranno anche le sue attività nell’ambito della joint venture CEVA Almajdouie Logistics nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo e le sue operazioni nell’Africa orientale a seguito dell’acquisizione di Spedag Interfreight nel 2022.