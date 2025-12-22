Cava de’ Tirreni: Anna Tagliaferri uccisa a coltellate dal compagno, che poi si toglie la vita

Uccide la compagna a coltellate e poi si suicida gettandosi dal tetto. È successo a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno: a perdere la vita sono stati Anna Tagliaferri e Diego Di Domenico

Uccide la compagna a coltellate e poi si suicida gettandosi dal tetto. È successo a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove a perdere la vita sono stati Anna Tagliaferri e Diego Di Domenico, entrambi 40enni. La vittima del femminicidio era una nota imprenditrice della zona e titolare di una pasticceria insieme ai fratelli.

Nel pomeriggio di ieri ci sarebbe stata una lite, poi la tragedia. Di Domenico avrebbe colpito la donna con un coltello da cucina per otto volte, mirando al viso e al collo. Poi ha raggiunto il tetto dell’abitazione e si è lanciato nel vuoto, morendo sul colpo. Tagliaferri, invece, apparsa subito in gravi condizioni, è deceduta poco l’arrivo in ospedale.

FERITA LA MADRE DELLA VITTIMA

È rimasta ferita in modo lieve la madre della donna che si trovava in casa al momento dell’aggressione. La donna, 75 anni, ha provato a difendere la figlia, ma senza successo. È stata ricoverata in ospedale in stato di shock. Sui fatti indagano i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore.

IL SINDACO SERVALLI SOSPENDE TUTTE LE ATTIVITÀ NATALIZIE

“Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone“, ha successivamente confermato su Facebook il sindaco Vincenzo Servalli. Il primo cittadino si è recato sul posto dopo la tragedia e ha manifestato “sgomento per l’accaduto”. Nel post, ha comunicato, inoltre, di aver sospeso “tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione”.

