Catena Fiorello e Davide Mengacci a “La Volta buona” su Rai 1

È Natale anche a “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre alle 14 su Rai 1

È Natale anche a “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre alle 14 su Rai 1. Una settimana speciale che accompagnerà il pubblico nel cuore delle festività, tra dirette, collegamenti dai luoghi simbolo della tradizione italiana, racconti, musica e il racconto dei momenti più amati della stagione.

L’apertura della settimana sarà dedicata alla finale della XX edizione di “Ballando con le stelle”, tra le più spettacolari e competitive degli ultimi anni: sul divano arancione si commenteranno emozioni, performance e bilanci di una stagione da record che ha portato alla proclamazione della coppia vincitrice. A condividere questo racconto saranno alcuni dei protagonisti del dance show del sabato sera: Guillermo Mariotto, Pasquale La Rocca, Beppe Convertini, Raimondo Todaro e Rossella Erra. La puntata offrirà anche uno sguardo più ampio sul mondo della TV, con la partecipazione di Catena Fiorello e Davide Mengacci.

Sul divano arancione si alterneranno, poi, protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e della musica, per raccontare il Natale attraverso tradizioni, ricordi personali e atmosfere familiari. I collegamenti in diretta dai mercatini di Bolzano, da San Gregorio Armeno a Napoli e da un circo di Natale, accompagneranno il pubblico nei preparativi delle feste, per vivere assieme l’attesa natalizia.

Grande attenzione sarà dedicata alle consuete rubriche di alimentazione e benessere, con consigli utili per affrontare pranzi, cene e banchetti natalizi all’insegna dell’equilibrio, senza rinunciare al piacere della convivialità. La Vigilia e il giorno di Natale saranno poi l’occasione per rivivere i momenti più emozionanti, divertenti e significativi delle interviste e dei talk che hanno accompagnato il pubblico nel corso dell’anno, in un racconto corale fatto di storie, sorrisi ed emozioni.