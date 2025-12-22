A “La Porta Magica” una puntata speciale dedicata a “Ballando con le Stelle”

Comincia con una puntata speciale in diretta con molti dei protagonisti di “Ballando con le Stelle”, e tante sorprese in studio, la nuova settimana di “La Porta Magica” su Rai 2

Comincia con una puntata speciale in diretta con molti dei protagonisti di “Ballando con le Stelle”, e tante sorprese in studio, la nuova settimana di “La Porta Magica”, il programma condotto da Andrea Delogu in onda da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre alle 17 su Rai 2.

Martedì 23, Don Domenico, giovane e amatissimo parroco di Aversa, racconterà il suo percorso di vita, fatto di fede, fragilità e rinascite personali. Vorrebbe regalare un momento speciale a due gemelli autistici che segue da sempre e che considera parte della sua famiglia.

Mercoledì 24 alla Vigilia di Natale, in studio Silvano che dopo la morte dei genitori e una serie di fallimenti, ha attraversato momenti difficili, arrivando a vivere in stazione. Tre anni fa mascherandosi da Babbo Natale per portare un sorriso ai bambini, ha ritrovato dignità e affetto. Andrea Delogu incontrerà poi Terryana, campionessa mondiale di karate, che ha dedicato la vita allo sport, con sacrifici e responsabilità enormi anche verso la sua famiglia. Dopo un periodo complesso segnato dalla malattia del fratello, sente il bisogno di mostrarsi diversa, più sicura fuori dal tatami e chiederà un cambio look.

Giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, in studio Nicholas. Dopo la morte del padre e una doppia diagnosi oncologica, Nicholas ha affrontato anni durissimi e ha scelto di trasformare il dolore in forza, travestendosi da supereroe per portare sollievo a bambini malati. Vuole fare una sorpresa al piccolo Samuel, suo “assistente speciale”. Inoltre, Andrea Delogu farà conoscere al pubblico Annamaria e Francesca, suocera e nuora fuori dal comune: lavorano insieme e si adorano, condividendo una storica bottega d’arte a Roma.

Tra le storie di venerdì 26 quella di Alessia, che vive in un mondo incantato fatto di pecorelle: ne colleziona più di 2.800, un record mondiale che l’ha aiutata a superare solitudine e timidezza. Infine, Isabelle, bambina bullizzata e sempre in viaggio, che ha trovato rifugio nelle fiabe. Attraverso dolori familiari e rinascite professionali, ha trasformato la sua vita in una vera favola.