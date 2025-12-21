Tesori e azione su Rai Movie con “Corsari”: la trama del film

Una serata all’insegna dell’azione e del divertimento. Su Rai Movie domenica 21 dicembre alle 21.10 sarà proposto l’action movie “Corsari”, diretto da Renny Harlin. Caraibi, 1668. Morgan Adams, corsara rimasta orfana, decide di mettersi alla ricerca di un tesoro segnato su una mappa di cui il padre le ha lasciato un frammento. Mancano due terzi del papiro, e Morgan ne recupera uno dallo zio. Purtroppo, il feroce assassino del genitore la sta inseguendo e non le rende la vita facile.