Stasera su Rai 1 “L’Eredità” Gran Galà Telethon: le anticipazioni

Stasera su Rai 1 in onda “L’Eredità” Gran Galà Telethon. Una prima serata tra emozioni e solidarietà condotta da Marco Liorni

Una serata all’insegna dello spettacolo, dell’emozione e della solidarietà. Appuntamento con la prima serata de “L’Eredità” Gran Galà Telethon, in onda stasera alle ore 21.30 su Rai 1. A condurre il game show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, Marco Liorni, che guiderà questo appuntamento unico che chiude la maratona Rai al fianco di Telethon.

Concorrenti d’eccezione di questa sfida speciale saranno le coppie formate da: Paola Perego e Paolo Belli; Eleonora Daniele e Tiberio Timperi; Gianmarco Tognazzi e Frank Matano; Fru e Ciro dei The Jackal; Gianluca Gazzoli e Ilaria D’Amico. I protagonisti del gioco delle date saranno Nunzia De Girolamo, Giovanni Pernice e Pasquale La Rocca. Protagonista della “Scossa” sarà Elenoire Casalegno. Diana Del Bufalo e Luca Gaudiano si esibiranno con il corpo di ballo sulle musiche di Moulin Rouge.

Una serata in allegria, tra musica, colpi di scena e momenti di spettacolo: le coppie dovranno affrontare prove avvincenti, da cui emergeranno i due finalisti chiamati a misurarsi con la celebre Ghigliottina.

Il montepremi finale, qualora venisse vinto, sarà interamente devoluto a Fondazione Telethon, contribuendo concretamente alla ricerca scientifica e alla lotta contro le malattie genetiche rare.