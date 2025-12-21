“Sole di Settembre” è il nuovo singolo di Elena Cristani

Su tutte le piattaforme digitali “Sole di Settembre”, il nuovo singolo di Elena Cristani, pubblicato da NEEDA Records e distribuito da Altafonte Italia (Sony Music)

Il 19 dicembre esce su tutte le piattaforme digitali “Sole di Settembre”, il nuovo singolo di Elena Cristani, pubblicato da NEEDA Records e distribuito da Altafonte Italia (Sony Music).

Il brano rappresenta il terzo capitolo del percorso artistico della giovane cantautrice milanese, dopo il promettente esordio con i singoli “All My Dreams” e “Tempo Vuoto”, confermando una scrittura intima e profondamente emotiva, capace di parlare con delicatezza e autenticità a chi ascolta. “Sole di Settembre” è una ballata delicata e intensa che racconta il legame tra due persone, una delle quali sta affrontando un periodo di grande fragilità. Attraverso una scrittura intima e sincera, il brano si fa portavoce di un messaggio di luce e resilienza: anche nei momenti più cupi, come le giornate più corte dell’autunno, c’è sempre un “sole” pronto a sorgere.

La canzone è ispirata anche alle persone che hanno accompagnato l’artista durante quel periodo, diventando una dedica sentita a chi sceglie di restare, sostenere e condividere il peso delle difficoltà. Un brano che trova nella musica uno spazio di cura, ascolto e condivisione emotiva.

“L’ho scritto in un periodo complicato della mia vita – racconta Elena – e proprio per questo è uno dei pezzi a cui tengo di più. Mi ha aiutata a ritrovare speranza, ed è dedicato a tutte le persone che si sentono smarrite: perché anche quando tutto sembra buio, c’è sempre qualcuno pronto a restare al nostro fianco. La musica, in questo, può essere una grande compagna di viaggio”.

Classe 2003, originaria di Milano, Elena Cristani studia canto dal 2022 e si accompagna al pianoforte, strumento con cui ha iniziato a comporre i suoi primi brani. Sensibile e riservata, trova nella musica la sua forma di espressione più autentica: un linguaggio intimo attraverso cui raccontare le emozioni e le sfumature più profonde del suo mondo interiore.

“Sole di Settembre” rappresenta un nuovo tassello nel percorso di crescita artistica di Elena, consolidando il suo stile personale fatto di autenticità, emozione e introspezione.