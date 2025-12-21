Per il ciclo “The Sci-Fi Zone” stasera su Rai 4 il film “Super 8”

Prodotto da Steven Spielberg e diretto da J.J. Abrams, il film “Super 8” è proposto domenica 21 dicembre alle 21.20 su Rai 4 per il ciclo “The Sci-Fi Zone”
Ambientato nel 1979, il film segue un gruppo di ragazzi impegnati a girare un cortometraggio quando un misterioso incidente ferroviario sconvolge la loro cittadina. Da quel momento iniziano a verificarsi sparizioni, blackout ed eventi inquietanti, mentre una presenza sconosciuta sembra muoversi nell’ombra.
La seconda serata continua all’insegna della fantascienza e di Steven Spielberg, con un grande classico del genere: “Incontri ravvicinati del terzo tipo” (1977) opera di riferimento proprio per J.J. Abrams.