Palestina, la terra di Gesù ferita dal conflitto, a “Sulla Via di Damasco” oggi su Rai 3

A “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura, in onda domenica 21 dicembre alle 7.30 su Rai 3, Eva Crosetta dialoga con Fra Matteo Brena

A Betlemme, in una stalla, nasce Gesù. Oggi quella stessa terra è ferita e lacerata, mentre le comunità cristiane, sempre più piccole, restano un segno di speranza. A “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura, in onda domenica 21 dicembre alle 7.30 su Rai 3, Eva Crosetta dialoga con Fra Matteo Brena, commissario di Terra Santa dei Frati minori della Toscana, per leggere il presente della terra di Gesù tra dolore, fede e una strana tregua che continua a far sanguinare la pace.

All’inizio, la testimonianza di P. Francesco Ielpo, custode di Terra Santa: è il racconto del fragile cammino verso la pace, che parte dal basso, dalle persone comuni che scelgono di superare paura e diffidenza. Cosa significa aspettare il Natale lì dove Gesù è nato? Risponde Issa, cristiano palestinese, che ha scelto di rischiare, restare a Betlemme per mantenere viva la comunità cristiana.

Nel finale del programma la storia di Lucia D’Anna si trasforma in una vera e propria favola di Natale. Le sue lezioni di musica, con bambini palestinesi e israeliani, cancellano i confini dell’odio e della divisione.