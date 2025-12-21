Oroscopo di oggi, domenica 21 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 21 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Seguendo senza riserve le nostre intuizioni, possiamo mirare all’ottenimento di un preziosissimo riconoscimento: una carezza per l’autostima. Dalle amicizie arrivano bei momenti e tanti stimoli. Approfittiamone per lanciarci in esperienze nuove.
Toro
La Luna in Scorpione è foriera di timori e tentennamenti. Di fronte allo specchio, l’immagine risulta sfocata e priva della solita brillantezza. Qualcuno pretende da noi risposte e promesse precise, nascondere la testa sotto la sabbia non basta più.
Gemelli
La carriera avanza senza incontrare ostacoli, seppure i traguardi intermedi non si rivelino mai così semplici e lineari come ci saremmo aspettati. Sforzandoci di cambiare angolazione, apprezziamo l’impagabile impegno di chi si prende cura di noi.
Cancro
Carichi di energia e con il favore della Luna in Scorpione, ci sentiamo pronti per mettere mano alla fatica degli addobbi, in vista delle festività. Ci dedichiamo con dedizione alla cura dei sentimenti, ricevendo in cambio un romantico invito a cena.
Leone
La passione e lo spirito d’iniziativa sembrano averci abbandonati, quest’oggi. Procediamo in maniera automatica, seguendo il corso delle cose. Anche con l’inverno ormai alle porte, il maltempo ha sempre il potere di stravolgerci l’umore. Animo.
Vergine
Nel rivedere alcuni vecchi progetti, potremmo scoprire che, con delle piccole modifiche, i risultati sarebbero decisamente più altisonanti. Trascorriamo la serata in compagnia degli affetti veri, mai come in questo periodo sono facili da riconoscere.
Bilancia
Ultime interrogazioni o esami universitari, prima della pausa natalizia. Affrontiamo gli impegni con il giusto piglio e un pizzico di sfacciataggine. La libertà d’azione è qualcosa che ci siamo meritati in pieno, continuiamo a coltivarla giorno per giorno.
Scorpione
La Luna nel segno depone per una giornata intrigante. Incontri interessanti che scardinano alcune incrollabili certezze, cediamo pure alle tentazioni. Ci viene richiesta una maggiore attenzione nell’ambiente di lavoro: è una questione di responsabilità.
Sagittario
Se sorridessimo a chi ci è davanti, riceveremmo sempre più sorrisi. Impariamo quindi a praticare l’allegria, nell’ottica di un mondo più accogliente. Per affrontare prove impegnative, servono costanza e metodo. In vista per noi c’è un incarico di prestigio.
Capricorno
Pianifichiamo progetti a lungo termine, che sono favoriti dalla lungimiranza e dalla concretezza, garantiti dal sestile della Luna in Scorpione. Il sogno di un viaggio di coppia fa capolino in prossimità delle vacanze di Natale, iniziamo a ragionarci su.
Acquario
Stringiamo i denti di fronte alle ambasce della Luna in Scorpione. Rimandiamo a domani eventuali decisioni e, intanto, rifugiamoci negli affetti. Meglio evitare operazioni finanziarie, se non è strettamente necessario, per non incappare in inutili rischi.
Pesci
Il trigono focoso della Luna in Scorpione incontra la nostra ambizione e la innalza ai massimi livelli: cogliamo l’opportunità per farla fruttare. Situazioni che sembravano essere fuori dalla nostra portata si stanno avvicinando a larghe falcate.