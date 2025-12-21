Occupazione femminile e sostegno ai prodotti del territorio a “Il posto giusto” su Rai 3

L’antica arte del ricamo a mano in Sicilia come opportunità di lavoro e inclusione sociale e la storia di una start up che realizza biciclette di qualità all’insegna della sostenibilità. Temi al centro del nuovo appuntamento con “Il Posto Giusto”, il programma dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027, in onda domenica 21 dicembre alle 13 su Rai 3. I conduttori Giampiero Marrazzo e Simona Vanni con l’esperto di politiche del lavoro Romano Benini, parleranno della valorizzazione dei prodotti legati al territorio e al made in Italy, e delle risorse a disposizione per sostenere l’occupazione femminile.

Ospiti in studio anche Luca Lotterio, imprenditore che ha ideato una piattaforma innovativa nel settore della ristorazione, e le sorelle Fabiana, Serena e Chiara Cironi che sfidando difficoltà e pregiudizi guidano l’azienda di famiglia in un settore tradizionalmente maschile.

Con Stefano Raia, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si approfondirà il tema del microcredito, con informazioni e consigli utili per capire in che cosa consiste e a chi è rivolta questa forma di finanziamento.

Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, illustrerà, invece, il progetto DesTEENazione, promosso dal Ministero del Lavoro e dedicato agli adolescenti.

Nella rubrica “Lavoro e Sentimento” Antonella Boralevi parlerà di orgoglio e collaborazione in ambito professionale.

Torna anche l’appuntamento con i mestieri del futuro spiegati da Martina Socrate, che in questa puntata incontrerà un professionista della scienza dei dati che paragona il suo lavoro a quello di uno chef.

Ad arricchire la discussione in studio saranno gli studenti dell’Its Move Academy di Bergamo.

