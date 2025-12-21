Napoli protagonista di “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” oggi su Rai 1

Fa tappa a Napoli il nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, in onda domenica 21 dicembre alle 10.05 su Rai 1

Fa tappa a Napoli il nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, in onda domenica 21 dicembre alle 10.05 su Rai 1. Lorena Bianchetti visita il capoluogo partenopeo che, fra le sue meraviglie, custodisce una porta santa davvero unica: quella dei ritardatari.

Si scoprirà a quando risale e sotto quale Papa fu voluta questa porta santa così originale, nata presso una delle chiese più antiche della città: San Pietro ad Aram. Sosta obbligata anche al Duomo, chiesa giubilare, con la cripta di San Gennaro e la suggestiva chiesa di Santa Restituta, e poi l’arte presepiale di Vincenzo Capuano e suo fratello, con la statua di Leone XIV e il Benino, l’incarnazione della speranza, tema di questo Giubileo. Si conoscerà, infine, il progetto Caritas “Casa Bartimeo”, un gesto concreto per aiutare i poveri della città.

Paolo Balduzzi sarà al santuario della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia e Roberto Celestri nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma.