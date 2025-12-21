Napoli Est, pannelli fotovoltaici e stampe 3D in classe per combattere la dispersione: nuove sfide con STEM, progetto dei Maestri di Strada insieme agli esperti di Stress

Nuove sfide per valorizzare competenze e ambizioni dei più giovani della zona orientale di Napoli. Entra nel vivo S.T.E.M. (Scuola, Territorio, Educazione, Motivazione), progetto promosso da un partenariato guidato dall’associazione Maestri di Strada ONLUS che coinvolge ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni creando opportunità attraverso le discipline scientifiche e tecnologiche.

Laboratori a cavallo tra scuola e territorio per promuovere la ri-motivazione delle giovani persone e per contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico in un territorio segnato da altissimi tassi di dispersione scolastica, disoccupazione e inoccupazione. Nei tre popolosi quartieri di Napoli Est molti adolescenti smettono di studiare precocemente o non raggiungono competenze adeguate per il mondo del lavoro che richiede sempre più conoscenze digitali e tecniche.

Il progetto vuole colmare questo “gap” portando innovazione attraverso occasioni formative totalmente gratuite. L’approccio del progetto è quello dei Maestri di Strada, associazione con esperienza ventennale sul territorio, legata all’idea di “imparare facendo” rendendo le materie tecniche affascinanti e valorizzandone l’utilità anche per le professioni del futuro: laboratori di informatica, di stampa 3D, di ingegneria civile per la sostenibilità ambientale, di chimica e fisica ma anche spazi di supporto allo studio. Inoltre, spazi di orientamento, empowerment, ascolto e sostegno – anch’essi gratuiti – accompagnano i giovani nel delicato passaggio dalle scuole medie alle superiori. In particolare, si incoraggiano le ragazze a valutare opportunità formative in ambito scientifico superando il pregiudizio che le STEM siano materie “da maschi”. Infine, si lavora anche sulla comunità educante con percorsi di formazione per docenti e momenti di incontro con le famiglie.

Le attività si svolgono in diverse scuole di Napoli Est e al Centro polifunzionale Ciro Colonna di Ponticelli dopo un percorso di co-progettazione che ha visto insieme insegnanti, educatori e professionisti del settore tecnico – come gli esperti della società STRESS – e i Gruppi SAPERE per personalizzare l’intervento sulle esigenze dei destinatari.

“Il progetto S.T.E.M. si pone l’obiettivo di avvicinare alle discipline scientifiche le giovani persone in procinto di compiere scelte relative al proprio futuro scolastico presentando loro le opportunità formative e professionali che possono aprirsi in questi ambiti con un focus sulle opportunità per le giovani donne” spiega Alice Ruffa di Maestri di Strada, coordinatrice del progetto, che aggiunge: “Con i laboratori realizzati vogliamo spezzare il circolo vizioso della disaffezione delle giovani persone alle discipline scientifiche, presentandone gli aspetti più stimolanti e creativi e mettendo in evidenza, attraverso la pratica laboratoriale ed il ricorso a moderne attrezzature, l’innovatività di alcuni settori”.

S.T.E.M. (Scuola, Territorio, Educazione, Motivazione) è curato da Maestri di Strada e si svolge in collaborazione con il consorzio STRESS, con la cooperativa NuReCo e l’Associazione Trerrote. Coinvolti gli istituti comprensivi Aldo Moro, Barbato-Marino-Santa Rosa, Toti-Borsi-Giurleo, Scialoja-Cortese-Rodinò e Porchiano Bordiga.