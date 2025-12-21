“Lo schiaccianoci e i quattro regni” in prima Tv stasera su Rai 2: la trama del film

“Lo schiaccianoci e i quattro regni”, per una magica prima visione stasera su Rai 2. Cast stellare con Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman: la trama del film

È una prima visione firmata Disney, su Rai 2, a inaugurare la serie di grandi strenne della Rai per le feste natalizie: domenica 21 dicembre, alle 21.00, va in onda “Lo schiaccianoci e i quattro regni”. Vivace e ingegnosa, Clara soffre per la recente perdita della madre: alla Vigilia di Natale la ragazzina riceve un magico carillon appartenuto proprio alla sua mamma. Grazie a quell’oggetto, il giorno dopo, si ritroverà in un mondo misterioso e fatato, diviso in quattro regni, in guerra fra loro.

Spetterà proprio a Clara, che lì trova amici e nemici, rimettere a posto le cose. Ispirato a un racconto di E.T.A. Hoffmann e al celebre balletto di Čajkovskij, la Disney ha affidato la realizzazione di “Lo schiaccianoci e i quattro regni” a Lasse Hallstrom, che si vale di un cast ricchissimo di superstar: fra gli altri Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman. Grande successo di pubblico, merito anche di Mackenzie Foy, giovanissima e incantevole protagonista. Lo schiaccianoci e i quattro regni (The Nutcracker and the Four Realms, Usa 2018) di Lasse Hallstrom, con Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman.