La caduta dei Ricchi e Poveri a Domenica In è virale sui social

I Ricchi e Poveri cadono (entrambi) a Domenica In. L’inciampo è virale: “Non vi hanno detto che c’era il gradino?”, chiede la conduttrice

I Ricchi e Poveri entrano in studio e nell’inquadratura, un attimo dopo non ci sono più. Sono a terra. E’ successo ad Angela Brambati e Angelo Sotgiu ospiti di Mara Venier a Domenica In. “Non vi hanno detto che c’era il gradino?”, chiede la conduttrice. “Forse non avevamo capito, adesso abbiamo capito”, risponde la cantante. Per fortuna nessuno dei due si è fatto male, e la scenetta è diventato un meme virale sui social.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)