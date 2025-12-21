Il Garante sanziona i sindacati per lo sciopero generale organizzato per la Flotilla

Bocciato lo sciopero generale per la Global Sumud Flotilla: il Garante nazionale sanziona i sindacati “Non esente dall’obbligo di preavviso”

La Commissione di Garanzia, con delibera del 18 dicembre, ha valutato negativamente lo sciopero generale effettuato senza preavviso lo scorso 3 ottobre dalle organizzazioni sindacali Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas e Cobas Sardegna, a seguito del blocco della Flotilla.

LE MOTIVAZIONI

Secondo il Garante, le deroghe al preavviso non sono applicabili al caso di specie, non ricorrendo i presupposti dell’art. 2, comma 7, della legge 146/1990, che consente scioperi immediati nei servizi pubblici essenziali solo per la difesa dell’ordine costituzionale o per protesta a seguito di gravi eventi lesivi dell’incolumità e sicurezza dei lavoratori.

Per l’Autorità, la difesa dell’ordine costituzionale è da intendere come misura posta a presidio delle istituzioni di fronte ad eventi che ne mettano a rischio il funzionamento o l’esistenza stessa, mentre la protesta per l’incolumità e sicurezza dei lavoratori non può essere invocata per eventi esterni al contesto lavorativo. A seguito di tale valutazione, la Commissione ha irrogato le sanzioni, in applicazione dei parametri di legge, alle organizzazioni sindacali proclamanti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)