Il film “Il pataffio” stasera su Rai Storia: ecco la trama

La carovana del Marconte Berlocchio, che ha ereditato il titolo sposando Bernarda, arriva al suo nuovo feudo, ma trova il castello in rovina e nessuna autorità, solo paesani affamati. Con il consigliere Belcapo, un frate cappuccino e pochi soldati, Berlocchio cercherà di affermarsi come nobile. È il film di Francesco Lagi, con Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Alessandro Gassmann, Valerio Mastandrea, “Il pataffio”, in onda domenica 21 dicembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. David di Donatello a Stefano Bollani per “il miglior compositore” 2023.