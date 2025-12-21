I Rocktrain Slaves tornano con “My friend”

“My Friend” è il nuovo singolo dei RockTrain Slaves: un brano soul/blues caldo, vibrante e senza maschere, che affonda le mani nel tema più semplice e più difficile di tutti

“My Friend” è il nuovo singolo dei RockTrain Slaves: un brano soul/blues caldo, vibrante e senza maschere, che affonda le mani nel tema più semplice e più difficile di tutti: l’amicizia che resiste al tempo, agli errori, alle distanze.

È un pezzo che profuma di legno vissuto, di sale sulla pelle e di strade percorse insieme, una confessione che diventa carezza, un racconto di fragilità e riconciliazione.

Fin dalle prime parole, “Where we’ve been, my friend… It’s been a while since we left”, la canzone apre una porta sulle memorie condivise, sulle fotografie che attraversano “fifteen years” e che sembrano racchiudere luce e peccati, sorrisi e sopravvivenza.

Il ritornello richiama ciò che non dovrebbe mai essere smarrito: “Your mind, your precious heart… I should have known it from the start”.

È un invito a non soffocare ciò che ci tiene vivi: “Don’t put your dreams down in a box / that must be opened by you”.

Con chitarre morbide, una sezione ritmica avvolgente e un’anima blues che pulsa sottopelle, “My Friend” si muove come un abbraccio teso a ricucire, a ringraziare, a dire ciò che spesso lasciamo in sospeso. È un atto d’amore senza retorica: onesto, umano, reale.

I RockTrain Slaves nascono nel 2004 a Bologna dall’incontro di due amici di infanzia con le idee chiare su come si dovesse fare musica: miscelare tutte le influenze e le tradizioni che per loro erano state fonte di ispirazione, dal blues del delta al rock degli anni 70 e affrontare la sfida di produrre musica originale evitando il classico repertorio di cover.

Con questi presupposti nell’aprile 2008 esce il primo album autoprodotto di inediti dal titolo “The Rain Can Wait”, distribuito sulle principali piattaforme di streaming e nei negozi da SELF/Hitland records. Questo primo album spinge la band a suonare in alcuni dei festival blues più importanti d’Italia, tra cui il Pistoia Blues 2008 e aprire per giganti della scena internazionale come Johnny Winter e Dickey Betts & the Great Southern.

Nell’ ottobre 2014 dopo un’attività live intensa e dopo l’aggiunta di una seconda chitarra, vede la luce il secondo album di studio intitolato “Another Place”, che contiene solo tracce originali e riceve un riscontro entusiasta da radio locali e stampa del settore.

Dopo una pausa forzata a causa della pandemia e un cambio di formazione con l’aggiunta di nuovi elementi, la band torna in studio di registrazione nel 2023 per incidere un EP intitolato “All The Rest”, per il 2026 è invece prevista l’uscita di altri 3 brani che andranno a completare il prossimo album in studio.

Ad oggi I RockTrain Slaves hanno superato il traguardo delle 300 performance dal vivo e continuano a trasmettere il proprio amore per il rock blues genuino e viscerale attraverso la propria musica, sia dal vivo che in studio.