Fausto Brizzi e Gene Gnocchi ad “Allegro ma non troppo” su Rai 3

Stasera su Rai 3 torna “Allegro ma non troppo” con Luca Barbareschi. Ridere oggi: ospiti Fausto Brizzi e Gene Gnocchi

Un tema molto serio: la risata. Cosa la provoca, oggi? Una domanda al centro di “Allegro ma non troppo”, il “late night show” di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi, in onda domenica 21 dicembre alle 23.10 su Rai 3. In treno, al ristorante, per strada, nei luoghi pubblici si vedono sempre più persone che sghignazzano, il problema è che spesso sono sole e chine sullo smartphone. La vecchia comicità nazional-popolare sembra sparita. È cambiato qualcosa. E forse non dipende neanche dalla bravura dei comici: è che la realtà ha smesso di stare al suo posto e fa ormai concorrenza all’assurdo e al nonsense.

Come si fa satira quando la realtà arriva già sotto forma di sketch? Come si torna a ridere tutti insieme, quando ognuno ride da solo? Luca Barbareschi, aiutato dalle solite incursioni dal pubblico, ne discuterà in studio con il regista Fausto Brizzi e con il comico Gene Gnocchi.

“Allegro ma non troppo” è un programma ideato da Luca Barbareschi e scritto insieme a Riccardo Sfondrini, Giovanni Filippetto, Andrea Minuz. La regia è di Maria Laura De Stefano, con la fotografia di Pasquale Saccone e la scenografia di Tiziana Fiorillo, Luca Arcuri. Una produzione di Rai Cultura, realizzata da Ballandi. Supervisione produzione Ballandi: Luca Catalano. Capo Progetto Rai: Luisa Pistacchio.