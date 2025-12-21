“Atlante” è la nuova canzone dei Fabularasa

Si intitola “Atlante” ed è il nuovo singolo dei FABULARASA, formazione barese che ritorna con un progetto discografico dopo 13 anni

L’inquietudine della ricerca, il naturale tormento che inesorabilmente coglie l’uomo che cerca, l’innamorato lontano dall’amata, l’artista che crea. Di questo parla ATLANTE, il nuovo brano dei FABULARASA che segna il ritorno discografico, dopo 13 anni, dalla formazione barese e che anticipa l’uscita dell’omonimo album prevista per il 9 gennaio prossimo.

Il brano – che vede la partecipazione del pianista portoghese Màrio Laginha e della cantautrice Patrizia Laquidara che duetta con Luca Basso – è la traccia che apre l’album ed è il manifesto dell’intero lavoro: racconta l’impazienza della partenza, l’ansia del mare aperto e nello stesso tempo la tensione a proseguire il viaggio.

Un viaggio nuovo, come quello che inizia con questo disco per i Fabularasa, che a breve presenteranno il nuovo progetto nella sua interezza. Un album in cui, alla propensione per la “musica suonata”, la commistione di stili e di influenze, la perizia esecutiva, la cura nei testi e la vocazione internazionale del quartetto, si aggiungono inedite scelte sonore grazie a prestigiose collaborazioni come appunto quella con Màrio Laginha, grande firma del jazz europeo noto per la sua lunghissima collaborazione con la cantante Maria João, considerato in patria il punto di congiunzione tra Chopin e Keith Jarrett, che partecipa a sette delle undici tracce dell’album.

E proprio Màrio Laginha sarà il prestigioso ospite della prima presentazione live dell’album che si terrà al teatro Forma di Bari, il 9 gennaio.