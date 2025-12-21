Andrea Delogu e Nikita Perrotti vincono Ballando con le Stelle

A Ballando con le Stelle trionfano Andrea Delogu e Nikita Perrotti. Secondi nella finalissima Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: ecco cosa è successo nel momento della vittoria

Le smorfie di tensione lasciano il passo al sorriso, agli abbracci e persino a una piroetta: Milly Carlucci ha appena annunciato che a vincere la ventesima edizione di Ballando con le Stelle sono Andrea Delogu e Nikita Perrotti. La finalissima incorona così i due artisti che salgono sul podio e alzano due pesantissime ed enormi coppe sotto una pioggia di coriandoli e le note di “We are the Champions”. Finiscono secondi invece i ballerini dati per favoriti, ovvero Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, mentre poco prima la stessa coppia vincitrice aveva eliminato Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, posizionati al terzo posto, a pari merito con la coppia formata dal tennista Fabio Fognini e da Giada Lini.

Quasi incredula Delogu, giunta alla fine di un percorso che si era sfortunatamente interrotto per la tragedia familiare che l’ha colpita, ovvero la perdita del fratello Evan. Ricevuto il trofeo – quasi più grande di lei- la show girl lascia lo spazio a calorosi ringraziamenti: “Siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita- ha detto rivolgendosi allo staff di Ballando- grazie al mio maestro Nikita che è incredibile. Grazie alla mia famiglia, questo trofeo va direttamente a casa di mio padre”. Mentre il suo compagno di danza ha ringraziato Milly, il team di Ballando e, immancabile, il grazie alla mamma.

(video e photo credit: BallandoconleStelle e Andrealarossa/ Ig)

