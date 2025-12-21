“A Sua Immagine” oggi su Rai 1, il significato autentico del Natale

Stamani su Rai 1 torna il programma a “A Sua Immagine”, con il significato autentico del Natale. Poi la Santa Messa dalla Cattedrale di San Severo

Il Natale è alle porte e “A Sua Immagine” – in onda domenica 21 dicembre alle 10.30 su Rai 1 – dedica la puntata a un viaggio tra fede, arte e tradizione, per riscoprire il senso autentico di questa festa. Lorena Bianchetti andrà alla scoperta delle radici spirituali e culturali del Natale, tra presepi che raccontano storie antiche, musiche che elevano lo spirito e borghi che si trasformano per rivivere la nascita di Gesù. Ospiti in studio, il cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, e Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore.

Durante la trasmissione si potrà ammirare il presepe vivente nel borgo umbro di Marcellano, si racconterà come il tema della Natività ha ispirato i grandi dell’arte, si anticiperanno alcuni passaggi del Concerto di Natale della Rai dalla Basilica di Assisi e, per finire, il presepe di Matera mostrerà le case-grotta e la vita semplice della civiltà contadina.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di San Severo.

Alla fine della Santa Messa spazio alla rubrica “Dentro il Giubileo”, mentre alle 12.00, come ogni domenica, sarà trasmesso l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.