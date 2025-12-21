A Kilimangiaro oggi su Rai 3 tra gli ospiti, il fisico Roberto Battiston

Comincia tra fisica, energia e ambiente il viaggio di Camila Raznovich e “Kilimangiaro”, in onda domenica 21 dicembre alle 16.45 su Rai 3

Comincia tra fisica, energia e ambiente il viaggio di Camila Raznovich e “Kilimangiaro”, in onda domenica 21 dicembre alle 16.45 su Rai 3. Ospite in studio, Roberto Battiston, fisico, ricercatore e professore ordinario di Fisica Sperimentale all’Università di Trento, già presidente dell’ASI – Agenzia Spaziale Italiana dal 2014 al 2018. Battiston presenterà il suo libro “Energia.

Battiston presenterà il suo libro “Energia. Una storia di creazione e distruzione”, un racconto appassionante della storia dell’umanità attraverso l’uso delle risorse del pianeta, dal fuoco ai combustibili fossili. Un volume che, con il linguaggio della fisica, aiuta a comprendere perché oggi il tema dell’energia sia centrale per immaginare un futuro più consapevole e sostenibile.

Lo sguardo del fotografo ed esploratore Gianpaolo Vanni e l’esperienza in apnea della campionessa Alessia Zecchini, medaglia d’oro, accompagneranno invece il pubblico in uno degli spettacoli naturali più affascinanti del pianeta: l’incontro con megattere e orche che, in questo periodo dell’anno, si avvicinano alle coste per nutrirsi dei grandi banchi di aringhe. Un viaggio di esplorazione tra i fiordi norvegesi, raccontato attraverso immagini, immersioni e osservazioni ravvicinate.

Si viaggerà poi per il mondo con un mezzo speciale: l’arte. Nel periodo più evocativo dell’anno, il Natale, Fabrizio Moretti, esperto d’arte, guiderà gli spettatori alla scoperta della Natività, uno dei soggetti più rappresentati nella storia dell’iconografia, attraverso opere e interpretazioni che raccontano epoche e sensibilità diverse.

E ancora, quanti modi esistono per esplorare il pianeta? “Kilimangiaro” ne racconta molti e, questa volta, lo fa anche su carta. In studio, insieme alla storica Paola Molino, il viaggio diventa un percorso nel tempo attraverso la storia delle carte geografiche: mappe nate quando il mondo veniva prima immaginato che conosciuto, e che nel corso dei secoli si sono trasformate insieme allo sguardo dell’uomo. Un racconto affascinante in cui la cartografia diventa specchio delle epoche, delle scoperte e delle visioni del mondo.