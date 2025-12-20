Un manifesto emotivo senza compromessi: il nuovo singolo di Carillon

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con i primi due singoli “AMEN” e “Grazie e scusa”, Carillon torna con nuovo brano che segna un punto centrale e simbolico del suo percorso artistico

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con i primi due singoli “AMEN” e “Grazie e scusa”, Carillon torna con nuovo brano che segna un punto centrale e simbolico del suo percorso artistico. Il 19 dicembre esce “CARILLON”, disponibile su tutte le piattaforme digitali per INDACO e NEEDA Records, distribuito da Virgin Music Italia (Universal Music Group).

“CARILLON”, prodotta da Lorenzo Avanzi, è una ballad pop intima e intensa, profondamente autobiografica, che racconta il risveglio dal dolore, la rinascita personale e il coraggio di seguire la propria natura più autentica, senza filtri né compromessi. Il brano prende il titolo dall’omonima artista e rappresenta la radice dell’intero progetto, il suo volto simbolico, la firma, l’inizio e la fine di un percorso emotivo che si compie e si risolve in sé stesso.

“‘CARILLON’ è il cuore del mio progetto. Rappresenta tutto il percorso che ho fatto: l’inizio, la fine e quello che resta in mezzo. È un brano nato da un momento di risveglio, dal dolore e dalla necessità di tornare a seguire la mia natura più profonda, senza compromessi. È una ballad intima, fortemente autobiografica.” racconta Carillon.

Il brano anticipa l’uscita del videoclip ufficiale prevista per gennaio 2026 su VEVO, che accompagnerà visivamente l’intensità del messaggio e l’identità sonora dell’artista.