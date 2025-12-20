Tornano gli Euronight Roma-Vienna-Monaco

Tornano pienamente operativi i collegamenti ferroviari notturni diretti con gli Euronight tra Roma, Firenze, Vienna e Monaco di Baviera

Tornano pienamente operativi i collegamenti ferroviari notturni diretti tra Roma, Firenze, Vienna e Monaco di Baviera, sospesi a settembre per consentire i lavori infrastrutturali sulla tratta Bologna–Prato. I treni EuroNight, operati congiuntamente da Trenitalia (Gruppo FS) e dalla compagnia austriaca ÖBB, ripristinano le tradizionali fermate di Roma, Firenze e Bologna e introducono una nuova fermata a Graz, ampliando così le connessioni internazionali da e per l’Austria.

Il collegamento rientra nell’offerta EuroNight sviluppata da Trenitalia e ÖBB, una collaborazione attiva da anni che assicura collegamenti quotidiani tra le principali città italiane – Roma, Firenze e Bologna – e i maggiori centri austriaci e tedeschi, tra cui Vienna, Salisburgo e Monaco. Il servizio è pensato per chi desidera viaggiare di notte e raggiungere il centro di una grande città europea al mattino, con un’alternativa sostenibile e competitiva rispetto al trasporto aereo sulle medie distanze.

I treni partono da Roma Tiburtina alle 18.10, con fermate a Firenze Campo di Marte (21.46) e Bologna Centrale (22.50). Da Bologna, il treno si divide in due sezioni: la prima verso Vienna, con arrivo a Graz alle 6.06 e a Wien Hauptbahnhof alle 9.06, e la seconda verso Monaco, con arrivo alle 9.29. I viaggi di ritorno prevedono la partenza da Vienna alle 20.05, con fermata a Graz alle 22.45, e da Monaco alle 20.07, con arrivo a Firenze Campo Marte 6.48 e Roma alle 10.05.

Per garantire comfort e flessibilità, i treni offrono diverse soluzioni di viaggio: posti a sedere, MiniCabin con cuccetta singola, cuccette comfort a quattro posti, cabine letto singole o doppie e cabine Deluxe con lavabo, bagno e doccia privati. A disposizione dei passeggeri: Wi-Fi, il portale Railnet Night, videosorveglianza nelle aree comuni, display informativi e servizio minibar.

La ripartenza del collegamento da Roma si inserisce nel quadro delle politiche europee di shift modale verso il treno, nella liberalizzazione dei mercati ferroviari e nella crescente richiesta di soluzioni di viaggio più sostenibili.