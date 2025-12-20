Su Rai 2 torna la SWAT con “Piano criminale” e “Un vero marine”: la trama

Stasera in prima visione Tv su Rai 2 torna la serie SWAT con gli episodi intitolati “Piano criminale” e “Un vero marine”: la trama

Sabato 20 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 2 in prima visione Tv torna la serie SWAT con l’ottava stagione.

Nell’episodio “Un piano criminale”, Hicks si sta preparando a lasciare la S.W.A.T. quando sei detenuti evadono da una fabbrica durante un permesso di lavoro. Hondo non vuole arrendersi al fatto che Hicks se ne vada.

Nell’episodio “Un vero marine”, Andre è scomparso dalla base. Il Capitano Peters, capo della Polizia Militare, è convinto che sia responsabile dell’omicidio di un altro soldato. Hondo decide d’indagare con l’aiuto di Deacon.