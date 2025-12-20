Stasera su Rai 3 “Indovina chi viene a cena?” con “Latte macchiato”

Su Rai 3 a “Indovina chi viene a cena?” i falsi miti del marketing e del made in Italy su latte vaccino e i suoi derivati, le uova e le galline ovaiole e gli additivi contenuti negli ovoprodotti

Sabato 20 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 3 Sabrina Giannini smonta i falsi miti del marketing e del made in Italy su latte vaccino e i suoi derivati, le uova e le galline ovaiole e gli additivi contenuti negli ovoprodotti e la poca trasparenza in etichetta, che a volte è made in Germania o Lituania.

L’inchiesta del programma “Indovina chi viene a cena?” intitolata “Latte macchiato”, parte da uno dei più grandi caseifici tedeschi che produce e vende all’Italia la cagliata che finisce nei nostri formaggi. Ma sull’etichetta, nessuna traccia della provenienza di quell’ingrediente, perché non è un ingrediente primario. Nulla di illegale.

Mentre milioni di cittadini europei si mobilitano per chiedere etichettature sul benessere animale che attestino la verità e i metodi di allevamento delle filiere, la seconda inchiesta mostrerà cosa è cambiato negli allevamenti di bovini e in quelli avicoli negli ultimi dieci anni, da quando il programma ha fatto il suo esordio in Rai, proprio con un reportage sul latte e i suoi derivati, che svelava l’ingresso di cagliata lituana in uno dei più famosi caseifici italiani.

Infine, con l’epidemiologo Franco Berrino, si scopre quali proprietà sono attribuibili al latte e alle uova in base alle ultime ricerche pubblicate.