Salerno, violentarono 16enne al falò di Ferragosto: 2 minori finiscono in comunità

Violenza sessuale di gruppo su una minore: due 17enni in comunità. Gli abusi sono avvenuti in una nota località balneare della provincia di Salerno durante il falò di Ferragosto

Sono indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una sedicenne i due minori, entrambi diciassettenni, nei cui confronti il gip del tribunale per i minorenni di Salerno ha disposto, su richiesta della procura, la misura cautelare del collocamento in comunità. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia, con operatori della Squadra mobile di Salerno.

I fatti si sono verificati nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso quando, in occasione dei festeggiamenti del Ferragosto, gli indagati, abusando delle condizioni di inferiorità psicofisica della minore, dovute all’assunzione di alcolici e stupefacenti, avrebbero condotto la sedicenne in un parcheggio nei pressi di una spiaggia dove si stava svolgendo un falò, in una nota località balneare della provincia, costringendola a subire atti sessuali e umiliandola con diversi insulti.

Le indagini, avviate nell’immediatezza dalla Squadra mobile, si sono basate sul riscontro delle dichiarazioni della vittima, corroborate, oltre che con l’analisi delle celle del traffico telefonico, anche con le testimonianze di altre persone informate sui fatti e con immagini di videosorveglianza, che hanno immortalato le fasi precedenti e successive alla consumazione del reato.

