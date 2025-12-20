Riccardo Cocciante e Lucio Corsi alla finalissima di “Ballando con le stelle” su Rai 1

Quale sarà la coppia regina della ventesima edizione di “Ballando con le stelle”? La risposta sabato 20 dicembre dalle 21.25 in diretta su Rai 1 per la finalissima

Quale sarà la coppia regina della ventesima edizione di “Ballando con le stelle”? La risposta sabato 20 dicembre dalle 21.25 in diretta su Rai 1 per la finalissima del dance show condotto da Milly Carlucci insieme a Massimiliano Rosolino.

Ospite d’onore, Riccardo Cocciante, tra le voci più amate della musica italiana, che eseguirà “Era già tutto previsto” e “Zingara”, brano tratto da una delle opere popolari più famose al mondo “Notre Dame de Paris”. Un omaggio che celebra il ritorno in scena del capolavoro musicale firmato da Cocciante, a quasi 25 anni dal debutto al GranTeatro di Roma.

Altro momento suggestivo sarà quello live con Lucio Corsi, artista fuori dagli schemi e narratore di storie poetiche, che regalerà al pubblico di Ballando il suo ultimo brano “Notte di Natale”, un inno all’amore che irrompe nella malinconia del vento freddo di dicembre.

Tornando alla gara, al termine della semifinale di sabato 13 dicembre, tre coppie sono andate allo spareggio: Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla. Lo spareggio si svolgerà all’inizio della puntata, mentre le coppie che si contenderanno, ballando, il podio della ventesima edizione sono Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. Di fronte a loro, la giuria capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “Vita in Diretta”.

A bordo pista non mancheranno i “Tribuni del popolo”, ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci del popolo che commenteranno le esibizioni dei finalisti. Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di “Ballando con le stelle”.

La colonna sonora della serata è affidata alla Paolo Belli Big Band, che in ogni puntata ha accompagnato dal vivo le esibizioni dei concorrenti.

Si chiude anche il torneo “Ballando con te”, con l’ultimo appuntamento del torneo dedicato ai talenti della gente comune selezionati nell’ avventura di Ballando on the road che è andata in onda con successo su RaiPlay e su Rai 1 al termine proprio delle puntate di “Ballando con le stelle”. Protagonisti della puntata: Johan Zampierollo, Elia Tedesco con Brenda Gozzoli e il gruppo Attitude. Il più votato da social e giuria si aggiudicherà la coppa. Ad impreziosire i numeri di ballo, le immagini e gli sfondi della regione Calabria, partner d’eccezione del programma.

“Ballando On The Road” e Ballando con te “ sono realizzati nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Infine, per gli approfondimenti sul programma e scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è “Ballando Segreto” su RaiPlay, con grandi numeri di visualizzazioni.