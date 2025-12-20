Oroscopo di oggi, sabato 20 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 20 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Un lunedì che parte in tono dimesso. La stanchezza lavorativa si fa sentire, a così tanta distanza dall’ultima vacanza. Teniamo duro ancora per un po’. La complicità nella coppia subisce una sferzata positiva, grazie a un dialogo costruttivo e sincero.
Toro
L’opposizione della Luna in Scorpione ci rende insofferenti verso ogni impegno professionale. Imprevisti e contrattempi si susseguono senza tregua. Combinare il lavoro e la famiglia ci appare un’impresa titanica, ma è solo questione di organizzazione.
Gemelli
L’ambiente familiare vive un momento di tranquillità senza scadere nella noia. Approfittiamo di questa fase per recuperare un vecchio rapporto. Per ogni guaio sappiamo trovare la giusta soluzione, grazie a intuizioni particolarmente illuminate.
Cancro
Un’atmosfera perfetta per mettere in atto ambizioni trascurate negli ultimi mesi. L’influsso della Luna in trigono può darci una grande spinta. Di fronte a cambi di scena repentini e a occasioni da cogliere al volo, seguiamo solo il nostro istinto.
Leone
Poniamo resistenza, quando si tratta di mollare gli ormeggi, ancor di più sotto lo sguardo ostile della Luna. Coraggio e determinazione nei fatti. Se la realtà non ci sembra appagante, ricorriamo alla fantasia, restando però con i piedi ben saldi a terra.
Vergine
Con la Luna in Scorpione, recuperiamo quella serenità che ci consente di affrontare le piccole criticità quotidiane. Dedichiamo del tempo all’arte. Canalizzando l’impulsività, guadagniamo punti importanti per la riuscita di un’iniziativa che ci preme.
Bilancia
L’intervento diplomatico di un collega ci permette di riallacciare dei rapporti indeboliti da differenze di vedute e da antiche gelosie. La nostra situazione sentimentale non è più stagnante: batticuori in arrivo e solitudine in partenza.
Scorpione
Giornata non di pieno riposo, ma ricca di piacevoli eventi. Siamo noi, con la Luna nel segno, ad avere il potere di indirizzare gli eventi. Il parere di un caro amico fa vacillare alcune nostre certezze. Forse è davvero ora di cambiare qualcosa.
Sagittario
È il primo giorno di una settimana che ci lancia verso un risultato positivo, in ambito professionale: lavorando in squadra tutto è possibile. Momento adatto per chiudere quell’annosa questione di famiglia, che ci trasciniamo da diversi mesi.
Capricorno
Marte che entra nel nostro segno ci regala il giusto mordente per affrontare il carico di impegni, propedeutico per il raggiungimento del successo. Il cielo inizia ad allinearsi alle nostre aspettative, anche se tutto si costruisce un mattone alla volta.
Acquario
Colpo gobbo per la nostra emotività, a causa di dubbi e sospetti nei confronti della persona amata. Offriamole comunque il diritto di replica. Per superare blocchi e timori, affidiamoci a esperti del settore: ascoltiamo, meditiamo, rielaboriamo.
Pesci
L’empatia naturale è acuita dal trigono della Luna in Scorpione. La comprensione dello stato d’animo altrui rende più agevole la collaborazione. Di fronte all’occasione di conquistarci una fetta di potere, occorre valutarne vantaggi e svantaggi.