“Luna sotto Venere” è il nuovo album di Andromeda

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in formato CD “Luna sotto Venere”, il primo album di ANDROMEDA
“Luna sotto Venere” è l’album d’esordio di ANDROMEDA, un progetto che raccoglie e intreccia le tappe del suo percorso di rinascita personale e artistica. Ogni brano è un frammento di questo viaggio, un capitolo che racconta la liberazione dal giudizio esterno, il coraggio di lasciare alle spalle una vita che non sentiva più sua, la caduta e la rinascita, fino alla conquista di una nuova consapevolezza.
Anticipato dai singoli “Ok, Goodbye”, “Non hai bisogno di me”, “Ventiquattro Ore” e “Rumore”, il disco si configura come un vero e proprio diario sonoro: un invito a guardarsi dentro e ad abbracciare la propria autenticità senza paura.
Sul piano musicale, “Luna sotto Venere” si muove tra pop, dance e funky con sfumature anni ’80 rilette in chiave moderna, in una dimensione internazionale e al tempo stesso profondamente personale. Le produzioni di Nacor Fischetti (La Rua) e la scrittura condivisa con Gloria Collecchia (Sugar Music) hanno contribuito a dare al progetto un’identità precisa e riconoscibile, con riferimenti a Dua Lipa, The Weeknd, Calvin Harris, Sabrina Carpenter e Cher.
Con “Luna sotto Venere”, ANDROMEDA firma la sua dichiarazione d’intenti: trasformare la musica in uno spazio di libertà, energia e verità emotiva, capace di risuonare in chiunque abbia vissuto il coraggio di rinascere.
Commenta l’artista sull’album: “Ho scritto queste canzoni per raccontare il mio viaggio di rinascita: nel momento più buio della mia vita ho capito che non potevo più continuare a vivere in una realtà che non sentivo mia. È lì che ho trovato il coraggio di ricominciare da capo, scegliendo una vita autentica e senza maschere. Ogni brano è un frammento di questa trasformazione: la liberazione dal peso del giudizio, la forza di lasciare andare ciò che non mi rappresentava più, la scoperta della mia verità e infine la rinascita.
Con Luna sotto Venere voglio condividere non solo la mia storia, ma un messaggio universale: anche nei momenti più difficili c’è sempre la possibilità di rinascere e di tornare a risplendere. La musica è diventata il mio spazio di libertà, ed è lì che voglio incontrare chi ascolta. Spero che in queste canzoni possiate ritrovare un frammento della vostra storia e sentire che, in fondo, non siamo mai soli nel nostro cammino.”
Track list
- Non hai bisogno di me
- Ok, Goodbye
- Ventiquattro Ore
- Amore Classico
- Quello che manca
- Rumore
- Luna sotto Venere
- Africa (cover)