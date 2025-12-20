“Luna sotto Venere” è il nuovo album di Andromeda

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in formato CD “Luna sotto Venere”, il primo album di ANDROMEDA

“Luna sotto Venere” è l’album d’esordio di ANDROMEDA, un progetto che raccoglie e intreccia le tappe del suo percorso di rinascita personale e artistica. Ogni brano è un frammento di questo viaggio, un capitolo che racconta la liberazione dal giudizio esterno, il coraggio di lasciare alle spalle una vita che non sentiva più sua, la caduta e la rinascita, fino alla conquista di una nuova consapevolezza.

Anticipato dai singoli “Ok, Goodbye”, “Non hai bisogno di me”, “Ventiquattro Ore” e “Rumore”, il disco si configura come un vero e proprio diario sonoro: un invito a guardarsi dentro e ad abbracciare la propria autenticità senza paura.

Sul piano musicale, “Luna sotto Venere” si muove tra pop, dance e funky con sfumature anni ’80 rilette in chiave moderna, in una dimensione internazionale e al tempo stesso profondamente personale. Le produzioni di Nacor Fischetti (La Rua) e la scrittura condivisa con Gloria Collecchia (Sugar Music) hanno contribuito a dare al progetto un’identità precisa e riconoscibile, con riferimenti a Dua Lipa, The Weeknd, Calvin Harris, Sabrina Carpenter e Cher.

Con “Luna sotto Venere”, ANDROMEDA firma la sua dichiarazione d’intenti: trasformare la musica in uno spazio di libertà, energia e verità emotiva, capace di risuonare in chiunque abbia vissuto il coraggio di rinascere.

Commenta l’artista sull’album: “Ho scritto queste canzoni per raccontare il mio viaggio di rinascita: nel momento più buio della mia vita ho capito che non potevo più continuare a vivere in una realtà che non sentivo mia. È lì che ho trovato il coraggio di ricominciare da capo, scegliendo una vita autentica e senza maschere. Ogni brano è un frammento di questa trasformazione: la liberazione dal peso del giudizio, la forza di lasciare andare ciò che non mi rappresentava più, la scoperta della mia verità e infine la rinascita.

Con Luna sotto Venere voglio condividere non solo la mia storia, ma un messaggio universale: anche nei momenti più difficili c’è sempre la possibilità di rinascere e di tornare a risplendere. La musica è diventata il mio spazio di libertà, ed è lì che voglio incontrare chi ascolta. Spero che in queste canzoni possiate ritrovare un frammento della vostra storia e sentire che, in fondo, non siamo mai soli nel nostro cammino.”

Track list

Non hai bisogno di me

Ok, Goodbye

Ventiquattro Ore

Amore Classico

Quello che manca

Rumore

Luna sotto Venere

Africa (cover)