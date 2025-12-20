“Linea Verde Italia” su Rai 1 oggi è a Bari

È Bari, la città di San Nicola, il santo che ha ispirato la figura di Babbo Natale, la protagonista di “Linea Verde Italia”, in onda sabato 20 dicembre alle 12.25 su Rai 1. Monica Caradonna e Tinto accompagneranno gli spettatori in un viaggio che intreccerà fede, tradizione, cultura e innovazione, raccontando una Puglia capace di custodire le sue radici e allo stesso tempo di guardare lontano. Si parte dalla Basilica di San Nicola, cuore spirituale della città, dove Padre Giovanni ripercorrerà la storia del santo patrono della città e il suo legame con il dono.

Lo sguardo si sposterà poi sull’innovazione, con due progetti europei che trasformano il rapporto tra uomo e mare. Al Politecnico di Bari, gusci di cozze e sedimenti portuali diventano materiali per pavimentazioni e protezioni dei porti, mentre nel Canyon sottomarino di Bari il progetto “Life Dream” recupera rifiuti dai fondali e li trasforma in biocarburanti sostenibili, inserendo delle bio-costruzioni nelle profondità per ripopolare il reef con i coralli.

In città si visita il suggestivo Teatro Margherita, costruito su palafitte sul mare, simbolo del Liberty barese. Poco distante, l’ex Caserma Rossani, un tempo spazio militare chiuso da decenni che, grazie a una grande opera di riqualificazione ecosostenibile, si sta trasformando da piazza d’Armi a piazza d’Arti. L’area oggi accoglie un grande parco, spazi verdi, percorsi pedonali, attività culturali e la nascente Biblioteca del Mediterraneo, mentre altri edifici ospiteranno l’Accademia delle Belle Arti. Luoghi che per decenni erano rimasti invisibili – e spesso simbolo di una frattura cittadina – oggi diventano il cuore della vita pubblica e culturale.

Atmosfere natalizie anche a Bitetto, nel Convento del Beato Giacomo, si incontrano Fra Marco e il presepista Arcangelo Fazio. Tra chiostri e antiche pietre, si rivive la storia del presepe e la tradizione del celebre Presepe Vivente del convento, una rappresentazione che da quasi quarant’anni anima la comunità e restituisce al Natale la sua dimensione più umana e condivisa.

Non mancherà la tradizione gastronomica pugliese: nella cornice di Villa Fenicia, verrà preparata una ricetta che celebrerà le straordinarie erbe della Murgia. Spazio anche alla solidarietà. In chiusura di puntata i conduttori incontreranno i volontari della Fondazione Telethon, in piazza per le giornate del Cuore di Cioccolato, a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare.