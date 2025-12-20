Un criminale e uno sbirro in cerca di giustizia nella pellicola “Jimmy Bobo – Bullet to the Head” stasera su Rai Movie: la trama del film

Azione e avventura con Sylvester Stallone su Rai Movie. Sabato 20 dicembre, alle 21,10, sarà proposto il film americano “Jimmy Bobo – Bullet to the Head” di Walter Hill. Bobo è un killer, spietato ma anche spiritoso, che si associa a un giovane poliziotto non particolarmente sveglio: i due partono alla ricerca dei mandanti dell’omicidio di un amico di Bobo. Lo sbirro promette a quest’ultimo che lo arresterà, ma solo a missione compiuta. Seguiranno scazzottate e sparatorie. Alto ritmo e qualche risata, nello stile del regista Walter Hill, autore di culto che fra l’altro aveva firmato, nel ’79, “I guerrieri della notte”.