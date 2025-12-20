Irene Grandi a “Playlist” oggi su Rai 2

È Irene Grandi l’ospite di Nina Zilli e Gabriele Vagnato nello spazio Live della nuova puntata di “Playlist”, in onda sabato 20 dicembre alle 14.00 su Rai 2

È Irene Grandi l’ospite di Nina Zilli e Gabriele Vagnato nello spazio Live della nuova puntata di “Playlist”, in onda sabato 20 dicembre alle 14.00 su Rai 2. Dopo sei anni di silenzio discografico, la cantautrice fiorentina torna con il disco “Oro e Rosa” che – dice – “racconta di rinascita, ma anche di libertà”.

Sul palco, inoltre, Trigno, vincitore di Amici 24, che proporrà il suo nuovo singolo “Ragazzina”, un pezzo che parla di ribellione, superamento degli schemi e degli stereotipi. E ancora, spazio al rapper romano “Il Tre” che spiegherà cosa c’è dietro il suo nuovo progetto discografico “Anima nera”, terzo album dell’artista che in questo disco è anche cantautore e autore di un testo pop, pur mantenendo sempre la sua indole di musicista hip hop.

A seguire, nello spazio “Talk” condotto da Federica Gentile, omaggio alla carriera e al talento di Adriano Celentano. In studio, Pino Strabioli e Ricky Gianco, cantautore, amico e a lungo collaboratore di Celentano e che, con il Molleggiato, ha condiviso anche gli esordi nel Clan, la casa discografica di cui è stato uno dei co-fondatori.

Nel ricordo dell’artista il rapporto personale, spesso anche conflittuale, con Adriano al quale deve la scelta del suo nome d’arte (per l’anagrafe, infatti, è Riccardo Sanna). Quel “Ricky Gianco” fu scelto proprio da Celentano: “Non ho mai saputo cosa volesse dire Gianco – svela – se non bianco in genovese. Ma suonava bene e me lo tenni”. E poi il successo in tv, gli anni d’oro del cinema, le donne che hanno affiancato Adriano, il sodalizio con Mina e quello con Mogol e il progressivo allontanamento dalle scene. Senza dimenticare la genesi dell’indimenticabile (e impronunciabile) “Prisencolinensinainciusol”, canzone considerata, a tutti gli effetti, antesignana del rap italiano.