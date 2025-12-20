Il film “Regalo di Natale” stasera su Rai Storia: la trama

La storia raccontata da Pupi Avati nel film “Regalo di Natale”, in onda sabato 20 dicembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”
Alla Vigilia di Natale, Lele, Ugo, Stefano e Franco, quattro amici d’antica data, di nascosto dai propri cari, si ritrovano in una villa a giocare a poker con una quinta persona, l’avvocato Santelia, un signore di cui poco si sa, se non che sarebbe un industriale assai facoltoso.
È la storia raccontata da Pupi Avati nel film “Regalo di Natale”, in onda sabato 20 dicembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Tra gli interpreti Carlo Delle Piane (Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia per la miglior interpretazione maschile), Diego Abatantuono (Nastro d’Argento), Gianni Cavina, George Eastman, Alessandro Haber.