Due luoghi emblematici di Roma con “A Sua Immagine” oggi su Rai 1

Con “A Sua Immagine” oggi su Rai 1 in primo piano due luoghi emblematici di Roma: la basilica di Santa Maria in Aracoeli e Piazza Navona
Prosegue il viaggio per l’Italia di don Giordano Goccini, insieme ad alcuni giovani, alla scoperta delle meraviglie di uno dei periodi più magici dell’anno, nel nuovo appuntamento con “Le Ragioni della Speranza”, in onda sabato 20 dicembre alle 16.30 su Rai 1 per “A Sua Immagine”. In primo piano due luoghi emblematici di Roma: la basilica di Santa Maria in Aracoeli e Piazza Navona.
Si scoprirà come mai Piazza Navona sia diventata il centro del Natale della capitale riflettendo sul vero significato del dono. La Basilica dell’Aracoeli, invece, con la sua storia millenaria rivela una tradizione molto sentita dai romani e non solo, legata alla statua del Santo Bambino.
Manca pochissimo ormai a Natale e mai come in questo periodo si avverte l’attesa. Anche il Vangelo di questa domenica parla di attesa: quella di Maria che aspetta Gesù, quella di Giuseppe che fa una scelta molto coraggiosa e prende Maria come sposa, l’attesa di un Dio che sceglie di venire ad abitare in mezzo agli uomini.