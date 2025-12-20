Daevid in radio e in digitale con “Neve”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Neve”, il nuovo singolo di DAEVID per Up Music

“Neve” è una riflessione che pone l’accento sulle profonde differenze tra la percezione del mondo da parte dell’adulto e quella del bambino.

Il brano evidenzia come l’adulto sia spesso appesantito da sovrastrutture che lo rendono “cieco”, mentre il bambino conserva intatta la capacità di stupirsi della realtà, anche solo grazie a una nevicata.

Attraverso questa canzone, l’artista manifesta il desiderio di tornare a vedere il mondo circostante con la stessa meraviglia e ingenuità tipiche dell’infanzia. Questo intento è rafforzato dalla scelta di un arrangiamento musicale dolce e suggestivo, caratterizzato da suoni evocativi e dall’utilizzo di cori di voci bianche, che amplificano l’atmosfera onirica del pezzo.

Commenta l’artista sul nuovo brano: “Neve è un brano che conferisce al mio progetto musicale un tocco emozionale e magico con uno sfondo invernale e natalizio”