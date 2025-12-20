Ancora aperto il bando della seconda edizione del “Premio Andrea Camilleri-Nuovi Narratori”

È in corso il bando della seconda edizione del “Premio Andrea Camilleri-Nuovi Narratori”, indetto dal Fondo Andrea Camilleri e curato dalla scrittrice Arianna Mortelliti

È in corso il bando della seconda edizione del “Premio Andrea Camilleri-Nuovi Narratori”, indetto dal Fondo Andrea Camilleri e curato dalla scrittrice Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri. La scadenza è prevista per il 6 gennaio 2026, termine entro il quale i partecipanti potranno inviare i loro scritti.

Il Premio intende valorizzare la scrittura in differenti forme, seguendo un percorso che ricalchi le orme del lavoro del grande scrittore che, prima di raggiungere il successo, ha avuto un’intensa vita lavorativa come regista teatrale, autore e sceneggiatore per la Rai TV.

Per omaggiare Andrea Camilleri e il suo poliedrico e prolifico percorso professionale, il “Premio Andrea Camilleri-Nuovi Narratori” è rivolto ad autori e autrici di racconti brevi, radiodrammi, favole per bambini e poesie. Le opere dovranno essere scritte in lingua italiana, inedite, mai pubblicate né in versione cartacea, né digitale, né sui social. Il Premio vuole promuovere non solo i giovani aspiranti scrittori ma anche gli over sessanta. Ogni categoria è, dunque, suddivisa in due sezioni: in quella “Chiù picca di sissanta” sono inclusi tutti coloro che hanno meno di sessant’anni, nella sezione “Chiù assà di sissanta” sono inclusi tutti coloro che hanno già compiuto sessant’anni o che li compiranno entro il 31/12/2026.

Ogni anno un tema diverso, sempre vicino all’opera o alla vita di Andrea Camilleri.

Tema di questa seconda edizione al quale tutte le proposte, indipendentemente dalla categoria, dovranno ispirarsi è “L’altro”, un invito da parte del Premio ad autori e autrici a raccontare storie di alterità, relazione, cambiamento, accoglienza, a superare confini, esplorare l’incomprensione, cercare un linguaggio comune, a confrontarsi con il tema dell’Altro: ciò che è diverso, sconosciuto, apparentemente lontano e che alle volte suscita timore, diffidenza o incomprensione. Un’esortazione a cambiare prospettiva, a spostare lo sguardo. Nel mondo complesso e frammentato di oggi, raccontare l’altro significa interrogarsi sulla relazione, sulla prospettiva, sul modo in cui costruiamo le nostre identità.

Il tema richiama l’idea del pensiero di Camilleri sull’umanità e la fratellanza. “Non bisogna avere paura dell’altro, perché tu rispetto all’altro sei l’altro” scriveva Andrea Camilleri. L’altro non è un nemico, bensì una parte di noi, lo specchio attraverso cui ci riflettiamo. Esplorare l’altro significa raccontare noi stessi, rivalutando la nostra identità e mettendo in discussione ciò che consideravamo stabile e definito. L’incontro con l’altro è un’opportunità di trasformazione che ci arricchisce non nel semplice contatto, ma nella capacità di accogliere ciò che ci è estraneo.

Le opere vincitrici saranno pubblicate in un’antologia edita dalla casa editrice Gemma Edizioni. Il radiodramma vincitore sarà prodotto dal Teatro Metastasio di Prato e trasmesso su Rai Radio3: il radiodramma vincitore della prima edizione sarà trasmesso il 25 dicembre 2025 su Radio3.

Le opere, dopo la selezione iniziale da parte del Fondo Andrea Camilleri, saranno visionate dai Circoli di Lettura delle Biblioteche di Roma che, una volta operata la loro scelta, sottoporranno le opere selezionate al giudizio di una Giuria finale, composta da: Riccardo Barbera, Giovanni Caccamo, Michele Caccamo, Massimiliano Catoni, Loretta Cavaricci, Lodovica Cima, Edoardo De Angelis, Fulvia Degl’Innocenti, Giuseppe Fabiano, Idalberto Fei, Salvatore Ferlita, Davide Oliviero, Adriana Pannitteri, Lorenzo Pavolini, Poeta della Serra, Tea Ranno, Alberto Rollo, Rodolfo Sacchettini, Ida Sansone, Annalisa Strada, Mary Barbara Tolusso, Andrea Vitali, Gloria Vocaturo.

La cerimonia di premiazione delle opere vincitrici della prima edizione si è svolta il 20 settembre scorso al Teatro Quirino di Roma. Durante la serata, condotta dal giornalista RAI Pino Strabioli e dalla scrittrice Arianna Mortelliti, curatrice e organizzatrice del Premio, sono stati svelati, presentati e premiati i vincitori della prima edizione, dando vita a un vero e proprio spettacolo corale, omaggio al grande scrittore nell’anno del suo Centenario. La direzione artistica dell’evento e la regia sono state a cura di Luca Ferrini.

Per consultare il bando : www.premioandreacamilleri.it