A “Tv Talk” oggi su Rai 3 le storie della settimana televisiva

Un tema che ha acceso il dibattito pubblico e televisivo: il riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Se ne parla in apertura di “Tv Talk”, condotto da Mia Ceran e in onda sabato 20 dicembre alle 15.00 su Rai 3.

Con Giulia Innocenzi di “Report”, la direttrice de “La Cucina Italiana” Maddalena Fossati Dondero e il giornalista Carlo Puca, verrà analizzato, in particolare, il racconto tv, tra intrattenimento e dibattito politico. Spazio anche alla narrazione più critica del cibo proposta dal servizio pubblico, con un focus sulle inchieste di “Report”. A seguire, spazio alla recente vicenda di Vittorio Sgarbi e ai limiti dell’esposizione televisiva. Il dibattito proseguirà sul ruolo degli opinionisti scomodi nella tv di oggi e con Barbara Alberti si commenterà la finale del “Grande Fratello”.

Dopo i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, arriveranno in studio Pio e Amedeo, protagonisti di un confronto sul loro successo al cinema e sul politicamente scorretto in televisione.

In chiusura, con Bruno Barbieri, un’analisi dell’avvio della nuova edizione di “MasterChef”, del racconto sempre più umano del cooking show e del suo impatto culturale e televisivo.