“Twilight of the Warriors: Walled In” stasera su Rai 4: la trama

Noir e azione a Hong Kong: stasera in prima serata su Rai 4 in onda il film “Twilight of the Warriors: Walled In”, ecco la trama

Chan Lok-kwan, un giovane rifugiato senza documenti, arriva a Hong Kong con la speranza di una vita migliore. Dopo essere stato ingannato da Mr. Big, un potente boss della Triade, e aver rubato delle droghe, Chan trova rifugio nella Walled City, sotto la protezione di Cyclone, un capo carismatico. Tuttavia, l’arrivo di Chan riaccende vecchie rivalità tra bande. È il film action “made in Hong Kong” “Twilight of the Warriors: Walled In” di Soi Cheang, in onda sabato 20 dicembre alle 21.20 su Rai 4.

La pellicola ricrea l’atmosfera unica della cosiddetta Città Murata di Kowloon, un fatiscente complesso edilizio sorto sulle fondamenta di una vecchia fortezza, noto per la sua densità abitativa e per essere una enclave urbana cinese in territorio britannico. Controllata dalle Triadi, aveva una propria economia basata soprattutto sulle attività illegali. La Città Murata fu abbattuta nella prima metà degli anni ‘90.

Il film ha ricevuto riconoscimenti significativi, tra cui il premio come Miglior Film ai 43° Hong Kong Film Awards e una selezione ufficiale al Festival di Cannes 2024.