Stasera su Rai Storia arriva “La vera storia di Walt Disney”

In prima serata su Rai Storia la prima delle due puntate dello speciale “La vera storia di Walt Disney”: ecco le anticipazioni

Un’intima biografia in due puntate su uno dei narratori più influenti d’America: è “La vera storia di Walt Disney” in onda venerdì 19 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai Storia. Dai primi cortometraggi alla creazione di Disneyland, il parco a tema nel quale i suoi film diventano realtà. Ma se la sua opera è conosciuta in tutto il mondo, la sua personalità appare un vero enigma. Per molti, era esattamente come appariva in video, il rassicurante zio Walt, schivo ed entusiasta. Per altri, aveva un carattere dominante e quasi tirannico nella gestione dei suoi studios, anche nei confronti del suo socio e fratello maggiore Roy. Introduce la puntata il prof. Emilio Gentile